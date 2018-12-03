"Приехало успокоительное": в Сети появилось фото переброшенных в Мариуполь танков

Танки ВСУ / Главком

В Сети появилось фото из порта Мариуполя, на котором запечатлена видно переброшенная в город танковая рота Вооруженных сил Украины.

Снимок опубликовал волонтер Сергей Тахмазов в Facebook.

"В порт Мариуполя приехало "узбагоительное". Танковая рота успокоит кого угодно, Я не совсем ожидал, что "мешки" приедут за мной. Эту радостную картину наблюдали около 30 журналистов ведущих СМИ мира, под чутким руководством замминистра обороны. Помогайте армии - это единственное, что реально защитит", - подписал фото Тахмазов.

facebook.com / takhmazov

Накануне Петр Порошенко заявил, что РФ намерена захватить Мариуполь и Бердянск с целью получения "наземного коридора" из неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в аннексированный Крым.

"Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины (...) Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", - сказал он в интервью немецкому Funke Media Group.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Порошенко абсурдным.

"Это абсолютно абсурдное заявление, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность", - сказал Песков.