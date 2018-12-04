Порошенко сорвал установку новогодней елки в Ивано-Франковске

Президент Украины Петр Порошенко

Из-за визита президента Петра Порошенко в Ивано-Франковск во вторник, 4 декабря, местные власти приостановили монтаж главной городской новогодней елки и других праздничных декораций.

Об этом сообщил руководитель КП "Ивано-Франковскгорсвет" Виктор Синишин, передает Блиц-Инфо.

Также издание отметило, что в связи с визитом президента в аэропорту Ивано-Франковска есть проблемы с отправкой пассажирских самолетов.

Ранее Петр Порошенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос о телефонном разговоре.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском, с участием американских партнеров и т.д.", - сказал Порошенко в интервью France 24.

Вечером 27 ноября Петр Порошенко сообщил, что после захвата судов ВМС ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - сказал он.