Наследница Айвазовского приехала из Австралии в Крым

Именем легендарного художника россияне хотят назвать симферопольский аэропорт.
Аманда Мари Тереза Роджерс, прапраправнучка известного художника Ивана Айвазовского, прилетела из Австралии в Крым, чтобы услышать результаты результатов голосования по присвоению имен знаменитых россиян аэропортам.
"Новость о том, что по итогам голосования симферопольский аэропорт получит имя Ивана Айвазовского вызвала у меня восторг. За последние два года я посетила Крым три раза и планирую поехать туда снова, чтобы узнать больше о местной культуре", - цитирует Роджерс ТАСС.
Наследнице художника понравился аннексированный полуостров. Она считает, что в Крыму значительно улучшилась инфраструктура, а аэропорт в Симферополе привлечет туристов.
Сопровождает Роджерс российский писатель Григорий Алексанян, который уверяет, что ранее неоднократно общался с ней.
"Она живет в Австралии, прилетела, чтобы лично присутствовать, когда будут объявлять итоги. Были организованы флешмобы в аэропорту, мы с ней связались, отправляли ей видео флешмобов, она выходила в прямые эфиры, с Австралией поддерживала наш выбор", - заявил россиянин.
Как ранее сообщалось, российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладелицей предприятия по производству соли - кооператива "Галит" в аннексированном Крыму.