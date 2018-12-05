Наследница Айвазовского приехала из Австралии в Крым

Аэропорт Симферополя намерены назвать в честь Айвазовского / Фото: new.sipaero.ru

Аманда Мари Тереза Роджерс, прапраправнучка известного художника Ивана Айвазовского, прилетела из Австралии в Крым, чтобы услышать результаты результатов голосования по присвоению имен знаменитых россиян аэропортам.

"Новость о том, что по итогам голосования симферопольский аэропорт получит имя Ивана Айвазовского вызвала у меня восторг. За последние два года я посетила Крым три раза и планирую поехать туда снова, чтобы узнать больше о местной культуре", - цитирует Роджерс ТАСС.

Наследнице художника понравился аннексированный полуостров. Она считает, что в Крыму значительно улучшилась инфраструктура, а аэропорт в Симферополе привлечет туристов.

Сопровождает Роджерс российский писатель Григорий Алексанян, который уверяет, что ранее неоднократно общался с ней.

"Она живет в Австралии, прилетела, чтобы лично присутствовать, когда будут объявлять итоги. Были организованы флешмобы в аэропорту, мы с ней связались, отправляли ей видео флешмобов, она выходила в прямые эфиры, с Австралией поддерживала наш выбор", - заявил россиянин.

Как ранее сообщалось, российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладелицей предприятия по производству соли - кооператива "Галит" в аннексированном Крыму.