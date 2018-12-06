Кремль, берегись: авиация США внепланово прошла над Украиной

6 декабря 2018, 17:30

Самолеты США и НАТО провели демонстрационный полет над украинской территорией.

Авиация США прошла над Украиной в рамках Договора
Авиация США прошла над Украиной в рамках Договора по открытому небу / US Air Force/Flickr

Авиация США и союзников совершила внеплановый полет над территорией Украины; как пояснили в Пентагоне, таким образом США подтверждают свои обязательства перед Украиной и другими странами-партнерами в регионе на фоне агрессии России в Керченском проливе.

"Беспричинная атака России на украинские корабли в Черном море в районе Керченского пролива является опасной эскалацией на фоне ее все более провокационного и угрожающего поведения", – заявили 6 декабря на сайте Пентагона, передает "Сегодня".

В министерстве обороны США отметили, что Вашингтон стремится улучшить отношения с Москвой, но из-за "незаконных и дестабилизирующих"действий Кремля в Украине и Читайте такжеКерченский конфликт: выводы и рекомендации для нового президентанекоторых других странах это невозможно.

Также отмечается, что полет авиации над Украиной состоялся в рамках Договора по открытому небу.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

Оккупанты также захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

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Россия Украина НАТО США авиация полет пролет
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