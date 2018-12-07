Тука рассказал, какую ловушку Кремль готовит Украине с плененными моряками на Азове

Георгий Тука / УНИАН

Россия пытается заманить Украину в ловушку в вопросе освобождения украинских моряков.

С таким заявлением в украинском телеэфире выступил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Сейчас мы все в восторге от того, что нам нужно любой ценой освободить наших ребят, и это эмоции, которые абсолютно понятны и на которых Россия научилась уже много лет очень удачно играть по всему миру. Вот на этих эмоциях нас фактически заставят, если мы согласимся на именно такой алгоритм − признать, что, во-первых, наши моряки виновны, во-вторых, они не находились в нейтральных водах. Если мы соглашаемся, то они - нарушители границы. И мы признаем априори правоту действий Российской Федерации в Черном море", − высказался чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия пустила украинских консулов к пленным морякам.