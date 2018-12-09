В Киеве авто полиции врезалось в террасу кафе и сбило пешехода

В воскресенье утром, 9 декабря, в Киеве на улице Большой Васильковской произошло ДТП с участием полицейского авто, при этом копы сбили пешехода и врезались в летнюю террасу кафе.

Полицейские рассказали, что ехали по улице Большой Васильковской в сторону центра. На перекрестке с улицей Немецкой их подрезал автомобиль Mercedes, который поворачивал на улицу Немецкую.

При этом Mercedes пытался совершить поворот со второй полосы без включенного поворотника. Чтобы уйти от столкновения, полицейским пришлось повернуть руль в другую сторону, из-за чего они и въехали в летнюю террасу кафе.

В этот момент по тротуару шел пешеход, который попал под колеса автомобиля. Мужчине на вид около 45-50. В результате случившегося у пострадавшего закрытый перелом ноги, его увезла скорая. Также в результате ДТП разрушено ограждение кафе, лавочки и столы.

Водителя Mercedes удалось задержать. На месте работает экипаж патрульной полиции. Полиция опрашивает свидетелей, сообщает Информатор.

Отметим, что за день в Киеве произошло еще несколько ДТП с участием авто полиции.

На проспекте Лобановского водитель полицейского автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на полном ходу влетел в пустой троллейбус 42-го маршрута, который ехал в депо. одной из основных версий ДТП является гололёд.

ДТП на проспекте Лобановского / @dtp.kiev.ua

Еще одна авария произошла на улице Старобориспольской. "Там по неизвестным причинам столкнулись патрульные автомобили Hyundai Sonata и Toyota Prius. На узкой районной улице произошло касательное лобовое столкновение", - пишет издание dtp.kiev.ua.

ДТП на улице Старобориспольской / @dtp.kiev.ua

Напомним, в ноябре в Киеве из-за снегопада число ДТП за день в три раза превысило норму.