Украинский адмирал объяснил, как усмирить Россию на Азове

США должны направить в Черное море свои эсминцы, считает Игорь Кабаненко.
Сдерживающим фактором для действий России в Керченском проливе и Азовском море может стать присутствие американских военных кораблей в Черном море.
По мнению адмирала запаса украинских ВМС, экс-заместителя министра обороны Игоря Кабаненко, это также повлияет на баланс в регионе, пишет Радио Свобода.
"Это влияние обусловлено присутствием серьезного сдерживающего потенциала. Потому что, например, эсминцы класса Arleigh Burke имеют достаточно мощное вооружение на борту, которое может работать в трех средах – в воздухе, на большом расстоянии, в том числе по наземным и морским целям, а также под водой.
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Именно в этой плоскости нужно искать большие возможности. И они существуют. Конечно, с привлечением стран-партнеров, а это Украина и Грузия. Если международное сообщество будет стоять одной силой относительно недопустимости дальнейших нарушений, принципиальных принципов миропорядка, мироустройства, международного морского права, тогда будет результат в ближайшее время, и мы увидим наших моряков", – добавил Кабаненко.
Напомним, президент Петр Порошенко предложил закрыть порты ЕС и США для российских судов.
Ранее в ФСБ заявили о том, что украинские корабли могли осуществить провокации в отношении Крымского моста.