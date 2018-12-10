Борисполь отчитался о ЧП в аэропорту: появились интересные подробности

При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари.
В международном аэропорту "Борисполь" рассказали об аварии самолета, которая произошла 9 декабря.
Руководство аэропорта заверило, что инцидент исчерпан, "Борисполь" работает в штатном режиме.
Оказалось, что в аварии пострадал лайнер белорусской авиакомпании: у самолета поцарапан обтекатель. Теперь эта компания будет заниматься расследованием происшедшего.
"При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари… Закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки", — цитируют директора аэропорта Павла Рябикина "Вести".
Напомним, синоптики прогнозировали обледенелые трассы, которые могут спровоцировать задержку рейсов.