Борисполь отчитался о ЧП в аэропорту: появились интересные подробности

Самолет получил повреждения / Фото: Главком

В международном аэропорту "Борисполь" рассказали об аварии самолета, которая произошла 9 декабря.

Руководство аэропорта заверило, что инцидент исчерпан, "Борисполь" работает в штатном режиме.

Оказалось, что в аварии пострадал лайнер белорусской авиакомпании: у самолета поцарапан обтекатель. Теперь эта компания будет заниматься расследованием происшедшего.

"При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари… Закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки", — цитируют директора аэропорта Павла Рябикина "Вести".

Напомним, синоптики прогнозировали обледенелые трассы, которые могут спровоцировать задержку рейсов.