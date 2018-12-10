Сенцова выписали из медсанчасти

Олег Сенцов / 89.fsin.su

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ по обвинению в организации терактов в аннексированном Крыму на 20 лет колонии, переведут из медсанчасти колонии в отряд.

Об этом сообщила пресс-служба Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН).

Состояние здоровья Сенцова в ведомстве оценивают как удовлетворительное, наблюдение за здоровьем режиссера продолжится.

В конце октября Европарламент присудил Олегу Сенцову премию им. Сахарова "За свободу мысли".

Ранее Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку режиссер держал 145 дней.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.