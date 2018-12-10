В Одессе "титушки" захватили медуниверситет и жгут документы - Минздрав

Здание Одесского медуниверситета / ИзбирКом

Неизвестные злоумышленники захватили здание Одесского национального медицинского университета (ОНМУ).

Об этом сообщают представители пресс-службы Минздрава Украины. "10 декабря около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места", - заявили в ведомстве.

Также известно, что люди, захватившие университет, объявили о массовом увольнении работников, а также уничтожают официальные бумаги.

"Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение. Об этом сообщил признанный МОЗ Украины и.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов", − заявили в Минздраве Украины.

Захваченное здание / Очевидцы

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Одессы активисты врывались в гостиницу.