"Подчиняемся Вселенской патриархии": Макарий осадил Филарета по Объединительному собору

Патриарх Филарет и митрополит Макарий / spzh.news

На Объединительный собор приглашаются по одному священнику и по одному мирянину с архиереем, поэтому он не может быть архирейским, заявил предстоятель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий.

"Мы подчиняемся Вселенской патриархии, временно. Было ясно сказано, что каждый архиерей с собой берет одного священника и одного мирянина. У меня ни к кому претензий не будет. Со своей стороны отвечу просто: мы придем на Собор по приглашению Вселенского патриарха", - подчеркнул он в интервью Главкому.

Макарий также считает, что голосование за кандидатуру предстоятеля будущей автокефальной Украинской церкви не должно быть открытым.

"Голосование будет закрытым. Хотя патриарх Филарет говорит, что открытое, но никто не пойдет на открытое голосование. И в нашем уставе, и в уставе церкви Киевского патриархата говорится о том, что предстоятеля избирает Поместный собор путем тайного голосования", - добавил предстоятель УАПЦ в интервью Главкому.

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Отметим, накануне стало известно о том, что патриарх Филарет выразил несогласие с Константинополем.

Во-первых, УПЦ КП за то, чтобы собор был исключительно архиерейским, тогда как в Стамбуле настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников.

Во-вторых - в Киеве считают, что голосование во время выборов главы церкви должно быть открытым. Константинополь за тайные выборы.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым.

Напомним, Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе.