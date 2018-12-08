Митрополит спрогнозировал количество иерархов УПЦ МП на Объединительном соборе

Митрополит Михаил считает, что Объединительный собор посетят иерархи УПЦ МП / Фото: скриншот из видео

Митрополит Луцкий и Волынский УПЦ КП Михаил высказал мнение, что на Объединительный собор по созданию Украинской православной поместной церкви посетит достаточное количество иерархов УПЦ МП, поэтому его можно будет считать состоявшимся.

"По моему мнению, придут иерархи Московского патриархата. Количество я не берусь прогнозировать. Господь творит чудеса, и я думаю, что количество иерархов будет достаточным для того, чтобы считать, что состоялся Объединительный собор", - подчеркнул он.

Михаил добавил, что не менее важны процессы в украинском православии после Объединительного собора. Он отметил необходимость консолидации священников КП и МП для дальнейшей работы в уже поместной украинской церкви.

Как ранее сообщалось, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий отказался принимать участие в Объединительном соборе, демонстративно вернув письменное приглашение Вселенского патриарха Варфоломея обратно в Стамбул.

Как известно, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата с просьбой принять участие в Объединительном соборе.

Напомним, в начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. В декабре глава государства сообщил, что Объединительный собор состоится 15 декабря.