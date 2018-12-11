Порошенко задал украинцам неоднозначный вопрос в Facebook

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко запустил в Facebook опрос на предмет того, считают ли пользователи получение ожидаемого томоса об автокефалии УПЦ и провозглашение независимости Украины в 1991 году равнозначными событиями.

"Томос 2018 = провозглашение Независимости 1991. Согласны?", - говорится в описании к "голосовалке".

Пользователям предлагается поставить в комментариях к посту цифру "1", если они согласны, или "2", если придерживаются противоположного мнения.

facebook.com/petroporoshenko

На момент публикации заметки пост Порошенко собрал 2,2 тыс. лайков; пользователи оставили 840 комментариев. Большинство из них представляют собой "1", однако некоторые пользователи в очередной раз напомнили президенту, что в Украина - светское государство:

Ні 2. Держава відокремлена від церкви.

Звісно ж ні.

Томос- чисто политическая акция предвыборной кампании порошенко

це трішки різне, але це потрібно))

Ні трохи перебір

яке відношеня мае церква до держави ?

як що, тiтушки беснуються на вулицях мiст держави, калiчать, вбивають громадян. томас , як знущання. нi 1 нi 2. згоден, що "шлях" але, ж на шляху бандитизм....

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.