Колонна военной техники РФ на Крымском мосту попала на видео

12 декабря 2018, 13:19

Большую часть техники перебрасывали на аннексированный полуостров в темное время суток.

Крымский мост
Крымский мост / скриншот из видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено передвижение колонны военной техники по Крымскому мосту.

Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"10.12.2018 года по Керченскому мосту передвигается колонна военной техники из оккупированного Крыма. Скорее всего, демонстрация силы и показ массового присутствия. Мост строили именно для этого", - написал Штефан.

На кадрах видно, что большую часть техники перебрасывали на аннексированный полуостров в темное время суток.

10.12.2018 року по Керченському мосту пересувається колона військової техніки з окупованого Криму. Скоріше за все демонстрація сили та показ масової присутності. Міст будували саме для цього. телеграм-канал https://t.me/a_shtirlitz

Опубликовано Анатолием Штефан Штирлицем Вторник, 11 декабря 2018 г.

Ранее нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен, поскольку является вражеской транспортной инфраструктурой.

"Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала... Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... (...) Так или иначе, мост будет уничтожен", - сказал он.

В свою очередь, эксперт международного института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер назвал слова Мосийчука "неадекватными".

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Украина Крым военная техника Анатолий Штефан Крымский мост
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