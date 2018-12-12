В России отреагировали на слова Мосийчука о Крымском мосте и инопланетянах

В России считают, что мост в Крым стал для Украины "проигрышем" / Фото: Reuters

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер назвал "неадекватными" слова народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука о том, что Крымский мост будет уничтожен любыми средствами, даже если это сделают инопланетяне.

"Мосийчук в определенном смысле синоним неадекватности. Цитирование таких людей - изначально большая проблема Украины как государства. Причем она началась далеко не в 2014 году. Можно вспомнить, как Петр Ефимович Шелест заставлял игроков киевского Динамо выступать только на украинском языке. Это уже было признаком того, что в обществе что-то не так", - цитирует Брутера RT.

Российский эксперт считает, что строительство и открытие Крымского моста негативно повлияло на Украину вплоть до утраты государственности.

"Для нее мост - синоним проигрыша. И чтобы украинские руководители ни говорили сегодня, большая часть общества понимает, что после 2014 года страна не просто проиграла, а оказалась в отчаянном положении, из которого уже нет никакого выхода. Она не то чтобы де-юре утратила свою государственность, но де-факто утрачивает ее на глазах", - сказал он.

Как ранее сообщалось, Мосийчук предположил, что Крымский мост непременно уничтожат "украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог".