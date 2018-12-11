Мосийчук понадеялся на уничтожение Крымского моста инопланетянами

Игорь Мосийчук / УНИАН

Крымский мост должен быть уничтожен, поскольку является вражеской транспортной инфраструктурой.

Об этом заявил нардеп Игорь Мосийчук (Радикальная партия) в комментарии Обозревателю.

"Я убежден, что Керченский мост должен быть уничтожен как вражеская инфраструктура, разрешения на строительство которой Украина не давала... Мы находимся в состоянии войны! Украинские диверсанты, повстанцы с Кавказа, инопланетяне, Господь Бог... (...) Так или иначе, мост будет уничтожен", - выразил надежду Мосийчук.

Нардеп все же предположил, что "врата из Черного в Азовское море" будет разрушены в стихийном бедствии.

Ранее замглавы департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский заявил, что украинские корабли, задержанные 25 ноября в Керченском проливе, могли осуществить провокации в отношении Крымского моста.