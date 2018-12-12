"Ликвидирую как бен Ладена". Генерал СБУ пообещал убить Путина

12 декабря 2018, 16:50

Григорий Омельченко отметил что в мире бы этот шаг расценили как уничтожение лидера "Аль-Каиды".

Григорий Омельченко
Григорий Омельченко / кадр из видео

На телеканале "Прямой", принадлежащем президенту Украины Петру Порошенко, в ходе политического ток-шоу "Ситуация", генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко заявил, что готов ликвидировать президента РФ Владимира Путина при личной встрече.

"Путина с двойником я не спутаю. Я его хорошо знаю лично. С конца 90-х годов - познакомил покойный Анатолий Собчак (бывший мэр Санкт-Петербурга, у которого Путин был заместителем - ред.). Как офицер спецназа и спецслужбы, имея соответствующую подготовку, если бы мы встретились - я бы пошел на его ликвидацию", - заявил Омельченко.

Читайте такжеВ Раде призвали на диверсии в украинских арсеналах ответить взрывами российских складовГенерал-лейтенант также выразил уверенность в том, что "в нормах международного права, национального законодательства это было бы все равно, как уничтожение Усамы бен Ладена".

Ранее Омельченко отмечал, что любой гражданин Украины имеет право убить Путина и подчеркнул, что сделать это имеет право лишь украинец.

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ликвидация Усама бен Ладен Владимир Путин Григорий Омельченко
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