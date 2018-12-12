Депутаты обжаловали постановление Рады в поддержку автокефалии через Конституционный суд

Зал заседений Рады / УНИАН

47 депутатов Рады подали жалобу в Конституционный суд постановление парламента, принятое 19 апреля 2018-го, в котором поддерживалось обращения президента Украины к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса об автокефалии церкви в Украине.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале КСУ. Согласно обнародованным данным, подписавшиеся под жалобой депутаты считают, что апрельское обращение Рады "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине", является откровенным вмешательством правительства в дела церкви и прямо нарушает статью 35 Конституции Украины о праве на свободу вероисповедания.

Инициаторами подачи жалобы в КС выступили депутаты−"оппоблоковцы" Вадим Новинский и Александр Долженков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что религиовед назвал два ключевых разногласия между Константинополем и Киевом по томосу.