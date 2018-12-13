"Идиотское решение": еще в одной области русский язык лишили статуса регионального

13 декабря 2018, 17:34

Харьковский облсовет отменил некоторые свои решения от 2012 года.

Русский язык, Армения
На Харьковщине русский язык лиши статуса регионального / 1news.az

В Харьковской области русский язык лишили статуса регионального, сообщил депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах.

По его словам, на прошлой неделе Харьковский облсовет отменил решения от 2012 года, которым русскому языку предоставлялся статус регионального.

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса", - написал Булах в Facebook.

Он также уточнил, что за данное отдали свои голоса 3/4 всех депутатов, а также большинство фракций "Оппоблока" и "Видродження".

Ранее сообщалось о том, что Херсонский горсовет лишил русский язык в Херсонской области статуса регионального.

В то же время Запорожский горсовет провалил голосование по отмене решения о предоставлении русскому языку в Запорожье статуса регионального.

Как известно, в сентябре Львовский облсовет проголосовал за запрет на публичное использование так называемого русскоязычного культурного продукта на территории региона.

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русский язык Харьковская область облсовет
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