В Киеве демонтируют памятник Суворову

Памятник Суворову в Киеве

Установленный рядом с лицеем им. Богуна в Киеве памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтируют.

Об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Такое решение принял Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

По словам Кириленко, с просьбой удалить памятник из общего реестра обратилось руководство лицея. После этого памятник демонтируют.

Ранее сообщалось, что киевские власти предложили переименовать Александровскую клиническую больницу в Центральную клиническую больницу.

"Учитывая вышесказанное, а также письмо коллектива Александровской клинической больницы от 4.07.2018, на сегодняшний день существует объективная необходимость переименования Александровской клинической больницы... в Центральную клиническую больницу", - говорится в проекте решения Киевсовета.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что старейшая больница Украины - Александровская, которая начала работу в ноябре 1875 года, была построена за счет средств граждан и киевского купечества. Больница была названа в честь цесаревича Александра - будущего императора Российской империи Александра III.