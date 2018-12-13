В Киеве собрались переименовать Александровскую больницу

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Киевские власти предложили переименовать Александровскую клиническую больницу в Центральную клиническую больницу.

Об этом говорится в проект решения, опубликованном на сайте Киевсовета.

"Учитывая вышесказанное, а также письмо коллектива Александровской клинической больницы от 4.07.2018, на сегодняшний день существует объективная необходимость переименования Александровской клинической больницы... в Центральную клиническую больницу", - говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту решения говорится, что старейшая больница Украины - Александровская, которая начала работу в ноябре 1875 года, была построена за счет средств граждан и киевского купечества. Больница была названа в честь цесаревича Александра - будущего императора Российской империи Александра III.

Документ находится на рассмотрении двух комиссий. После этого его должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, Киевсовет в четверг, 6 декабря, переименовал ряд столичных улиц и площадей. В частности, были переименованы такие улицы, площади и переулки: