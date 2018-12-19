"Иуда, тебя ждет сук": Митрополит-"бунтарь" Симеон рассказал об оскорблениях со стороны УПЦ МП

Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) / "Православная Жизнь"

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) детально рассказал, какой травле со стороны коллег-священнослужителей УПЦ (МП) он подвергся, когда решился на переход в лоно новосозданной Православной церкви в Украине.

"Например: "Иуда, тебя ждет сук" (в оригинале "гілляка" - "Главред"). Хочу сказать одно: столько зла, желчи и ненависти я еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата. Любовью там и не пахнет, а где нет любви - там нет Бога", −заявил иерарх в интервью theBabel.

Кроме того, Симеон (Шостацкий) рассказал о том, что ему в последнее время пришлось значительным образом пересмотреть свои взгяды. "Я у наших людей уже просил прощения за то, что двадцать лет занимался зомбированием: [говорил, что прихожане УПЦ КП — "Главред"] "раскольники", "некрещенные, невенчанные". Людям тяжело. Мы же им говорили одно. А теперь им надо воспринять все совсем по-другому. Тем более [УПЦ МП − "Главред"] продолжает пугать своих прихожан: "Только вы спасетесь, а они пойдут в ад", − подытожил иерарх.

Например, ранее митрополит Симеон (Шостацкий) рассказал о том, как ему угрожали представители руководства УПЦ (МП)