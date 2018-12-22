"Это как отметить юбилей батиной тачки": Порошенко высмеяли за празднование годовщины Ан-225

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Пользователи соцсетей высмеяли президента Петра Порошенко, "отметившего" 30-летний юбилей украинского гиганта Ан-225 "Мрия".

Поздравительный твит Порошенко опубликовал в пятницу, 21 декабря, - именно в этот день в 1988 году Ан-225 совершил свой первый полет.

"Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная "Мрия". Украинский гигант Ан-225, у которого по кодификации НАТО есть еще одно замечательное имя "Казак". Сегодня "Мрия" празднует 30-летний юбилей!" - написал он.

twitter.com / poroshenko

В комментариях к твиту пользователи раскритиковали Порошенко за то, что, по их словам, самолет является достижением СССР. Некоторые, однако, утверждают, что Ан-225 едва ли не получил "вторую жизнь" уже во времена независимости Украины:

Чудо-изобретение радянського оккупационного режима))) Декоммунизировать!

Кабы не СССР, не было бы ни Мрии, ни Украины. Но спасибо за поздравления

30 лет с Божьей помощью без технического обслуживания.

Для всех ватных. "советская Мрія" была списана и брошена гнить. Этому самолёту дали вторую жизнь уже при независимости Украины на деньги Украины. Учите историю.

Ну так он - советский!

Да в СССР коммунисты могли создавать отличные самолеты.

Разработанный самолёт ещё при совке , совковыми конструкторами , достижение!

Это как отметить юбилей батиной тачки

Все прекрасно, только Мрия никому не нужна. Китайцам продали технологии, самолёт слетал туда-сюда для дефектоскопии- и теперь российско-китайское предприятие будет строить такие же огромные, но более совершенные самолеты. "Антонов" обанкрочен. Перемога переходит в зраду...

это достижение СССР, клоун безмозглый)))))

Цей літак на 100% радянський, він не має нічого українця.

Своих достижений нет, радуемся тому, что сделали в СССР. И это касается как Украины так и России.

А за 30 років слабо було нове щось придумати? Чи головніше кишені набити свої?

В июле "Антонов" заявлял о намерениях в ближайшие пять лет выпустить от пяти до восьми самолетов, а в идеале - 10.

"Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился "Антонов". А после него будем запускать 158-ю машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам", - рассказал президент предприятия Александр Донец.

По его словам, у "Антонова" есть "твердый контракт" с Азербайджаном на производство 10 самолетов Ан-178. Изготовят их только после полного импортозамещения российских комплектующих.