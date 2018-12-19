Порошенко заявил, что в его работе "нет ничего сложного" и посетовал на свою седину

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его работе главой государства "нет ничего сложного".

Как сообщают Украинские новости, во время встречи Порошенко и его супруги Марины с талантливой молодежью в Киеве, один из школьников признался, что мечтает стать президентом и спросил о сложностях работы главой государства.

"Ничего сложного нет (...) Если ты мечтаешь быть президентом, то у тебя вырастают крылья", - ответил Порошенко.

Общаясь с другим школьником, представлявшим проект устройства для незрячих, Порошенко отметил, что его любимым цветом является "желто-голубой" (зеленый. - Прим.). Кроме того, президент напомнил, что еще четыре года назад у него были черные волосы, а сейчас - седые.

В конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.