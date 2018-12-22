Суд принял важное решение по делу беглого экс-министра обороны Ежеля

Михаил Ежель / ZN.UA

Суд разрешил прокуратуре задержать бывшего министра обороны Украины Михаила Ежеля для его доставки в суд.

Как передают Українськi Новини, суд должен принять решение по вопросу об избрании Ежелю меры пресечения по делу о растрате 43 млн гривен государственных средств.

По информации Службы внешней разведки, Ежель, несмотря на увольнение с должности посла Украины в Беларуси в 2015 году, продолжает пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом.

Напомним, после освобождения с должности посла Украины в Беларуси, Ежель проживает в Минске. Беларусь предоставила статус беженца Ежелю.