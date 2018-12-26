Эксперт рассказал, как санкции от Кремля "шарахнут" по кандидатам на пост президента Украины

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Кремль может ввести очередной, уже третий по счету пакет санкций против Украины еще до выборов президента в марте 2019-го - чтобы лишить неугодных кандидатов финансирования от бизнеса.

Такое мнение озвучил эксперт-экономист Александр Охрименко в украинском телеэфире. По его мнению, в Кремле с помощью санкций хотят влиять на выборы президента Украины в марте 2019-го, добиваясь нужного результата. Соответственно, в санкционном списке будут оказываться те люди, победа которых на выборах крайне нежелательна для Москвы.

Кроме того, Охрименко полагает, что в третьем пакете антиукраинских санкций могут оказаться депутаты Рады-"ненавистники России", топ-менеджеры близких к официальному Киеву компаний, а также некоторые деятели украинской культуры.

Также эксперт допускает, что Москва может ввести санкций против отдельных структур, принадлежащих украинским олигархам - в качестве предупреждения. Мол, не стоит поддерживать на выборах ни Петра Порошенко, ни Юлию Тимошенко.

Напомним, ранее в РФ ввели новый пакет санкций против Украины. Позднее стало известно, что в Москве решили нанести удар по украинской энергетики и обороне.