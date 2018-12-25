Удар по энергетике и обороне: РФ обнародовала новый список санкций против Украины

Под санкции РФ против Украины попали Центрэнерго, Укроборонпром и Укрспецэкспорт

РФ расширила санкции против Украины. И в обновленный санкционный список попала компания "Центрэнерго", а также военные предприятия "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт".

К вечеру 25 декабря правительство РФ наконец обнародовало расширенный список людей и компаний, попавших под санкции против Украины, который несколькими часами ранее анонсировал российский премьер Дмитрий Медведев.

В целом, вместе с ранее включенными в санкционный список физическими и юрлицами в перечне оказались 567 человек и 75 юридических лиц из Украины.

Помимо упомянутых предприятий в дополненный список, в частности, попали:

мэр Одессы Геннадий Труханов,

первый замглавы МВД Сергей Яровой,

депутаты Верховной Рады Александр Вилкул, Борис Козырь, Константин Ищейкин, Любомир Зубач, Вадим Ивченко, Мария Ионова и др.

Ранее Медведев раскрыл детали российских санкций против Украины. Он тогда заявлял, что в списки физических лиц Украины, попадающих под российские санкции, могут включить сотни людей.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что контрсанкции в отношении Украины не затронут рядовых украинцев.

Напомним, прошлые санкции Россия ввела 1 ноября. Тогда под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний. В частности, под санкции попали "Укрспирт", "Нибулон", Fozzy Group, "ДнепрАзот".

Россия также ввела ограничительные меры против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников — главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Президент Петр Порошенко не попал под ограничительные меры. Дмитрий Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля.