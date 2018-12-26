В Минкульте разрешили снести киевский памятник полководцу Суворову

памятник Александру Суворову в Киеве / Рубрика

Членые специальной экспертной комиссии украинского Минкульта 26 декабря единогласно поддержали демонтаж и перемещение памятника военачальнику Александру Суворову (прославившемуся победами во времена российской императрицы Екатерины II), расположенного в пределах Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Решение комиссии сделал достоянием общественности через соцсеть Facebook глава ведомства Евгений Нищук. "О необходимости этого (демонтажа памятника Суворову - "Главред") я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, с глубоко мною уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком (руководителем лицея имени Ивана Богуна – "Главред")", – написал чиновник.

Также стало известно, что вместо Суворова возле лицея поставят памятник украинскому военачальнику времен Богдана Хмельницкого - полковнику Ивану Богуну. Памятник российскому полководцу после демонтажа отправят на задний двор учебного заведения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом националисту "устроили" темную памятнику Павке Корчагину - главному персонажу советского романа Николая Островского "Как закалялась сталь".