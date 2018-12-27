В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на 1 января

В Киеве 1 января днем и ночью ожидается снег, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в последний день 2018 года — в понедельник, 31 декабря, минимальная дневная температура составит 3 градуса мороза.

В столице в первый день 2019-го — 1 января, днем максимальная температура прогнозируется -1 градус, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 31 декабря и 1 января в городе днем и ночью ожидается снег, ночная температура составит -1…-3, а дневная — также -1…-3 градуса.

В Киеве 1 января днем и ночью ожидается снег, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta. Эксперт предупредила, что в Киеве ожидается дождь и мокрый снег.