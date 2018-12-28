В Украине запустили социальную рекламу о европейских ценностях

В Украине запустили социальную рекламу/ Скриншот

В рамках коммуникационной кампании "Европа начинается с тебя" созданы рекламные ролики объясняющие, что такое европейские ценности.

Как рассказали в Министерстве информационной политики Украины, уже выпущено три видеоролика, которые будут демонстрировать в качестве социальной рекламы. Показы будут осуществляться на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет.

"Наши ролики бытовым языком показывают обычным гражданам, что такое Европа и европейские ценности. Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем в абсолютно бытовых вещах - как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, паркуемся, ведем себя на дороге и т.д.", - сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Отметим, что в роликах снялись украинские музыканты - "MOZGI", "Время и Стекло" и Мишель Андраде. В Мининформе подчеркнули, что музыканты приняли участие в съемках социальное рекламы бесплатно.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил стратегию информационной реинтеграции аннексированных РФ Крыма и Севастополя.