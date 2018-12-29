Командующий ВМС рассказал о "мифической флотилии" "ДНР" из рыбацких лодок

Сомалийские пираты / Иллюстрация

Самопровозглашенная "ДНР" создала у города Новоазовска флотилию из 20-25 быстроходных лодок.

Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в интервью DW.

"Самопровозглашенная ДНР создала там (у Новоазовска) мифическую флотилию, собрав рыбацкие лодки. Там где-то 20-25 быстроходных лодок", - сказал он.

По словам Воронченко, со стороны "ДНР" на мариупольском направлении стоит "9-й полк морской пехоты". Командующий ВМС отметил, что прямых столкновений украинских военных c боевиками на море пока не было.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.