The Washington Post сообщила о попытке ГРУ повлиять на сенаторов США "из Украины"

29 декабря 2018, 12:10

Патриоты Украины якобы попросили сенаторов "заменить" украинских военных специалистами из США и стран НАТО.

Посольство США
Посольство США в Киеве / УНИАН

Главное управление Генштаба Минобороны РФ в 2015 году попыталось повлиять на политику США по Украине.

Как пишет The Washington Post, в феврале 2015 года несколько американских сенаторов получили электронные письма от некой организации Патриоты Украины. с призывом "спасти Украину, где прозападные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами" на Донбассе.

Издание отмечает, что письма были написаны на ломаном английском, и приводит текст обращения:

"Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине очень плохая. На Украине война (...) Уровень коррупции в вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленные офицеры продают оружие террористам".

В связи с этим Патриоты Украины якобы попросили сенаторов "заменить" украинских военных специалистами из США и стран НАТО. Газета предполагает, что цель ГРУ могла состоять в убеждении сенаторов в "потере украинцами веры в сои вооруженные силы".

В конце ноября СБУ заявила о попытках вербовки ФСБ и террористами "Л/ДНР" украинских граждан.

"Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждения их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не набрав необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество", - сообщили в СБУ.

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Россия Украина НАТО США Генштаб РФ The Washington Post
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