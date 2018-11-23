СБУ заявляет о новых попытках вербовки украинцев россиянами и террористами

23 ноября 2018, 17:28

ФСБ и "спецслужбы" террористов "Л/ДНР" пытаются завербовать агентов среди граждан, посещающих Россию.

В СБУ предупреждают, что любой украинец на вражеской территории уже "под колпаком" спецслужб врага

В Службе безопасности Украины заявили об очередных попытках вербовки ФСБ РФ и террористами "Л/ДНР" украинских граждан.

Так, сотрудники военной контрразведки установили, что в октябре ФСБ завербовала двоих харьковчан, которых задержали представители российской дорожной полиции.

"Сотрудники вражеской спецслужбы пытались получить от украинцев подтверждения их мифических связей со Службой безопасности Украины. Не набрав необходимых "признаний", представители ФСБ под давлением заставили наших сограждан согласиться на конфиденциальное сотрудничество", - сообщает пресс-служба СБУ.

Инструкции от кураторов новоиспеченные агенты должны были получать от кураторов по телефону и мессенджеру, однако вернувшись в Украину, мужчины тут же посетили СБУ и рассказали обо всех обстоятельствах их вербовки.

В СБУ отмечают, что такие случаи не редкость и фиксируются также в ОРДЛО. В частности, попытки вербовки предприняли террористы в Луганске.

"Оперативники спецслужбы установили, что в октябре 2018 года накануне освобождения от одного из исправительных учреждений региона житель Лисичанска был завербован так называемым "МГБ ДНР"", - говорится в заявлении.

Читайте такжеНоги и руки приковали. Крымчанин рассказал о вербовке ФСБ в СевастополеПрименяя психологическое давление, бандиты заставили украинца согласиться собирать данные о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины и деятельности правоохранительных структур, а затем передавать эту информацию террористам.

"Следующей задачей должно было стать совершение в Лисичанске диверсии. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, террористы угрожали нанести вред его беременной жене", - сообщили в СБУ.

Однако выполнить задание своих "нанимателей" бывший зэк не успел - его вовремя перехватила СБУ.

В СБУ предупредили, что в поле зрения российских спецслужб и боевиков ОРДЛО может попасть каждый и напомнили, что государственная измена карается 15 годами тюрьмы.

Напомним, ранее российский киллер Артем Дудко сознался, что ФСБ РФ отправила его на территорию Украины для убийства. Одна из подобных диверсий российских спецслужб – покушение на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

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СБУ ФСБ вербовка агенты донецкие террористы ЛДНР
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