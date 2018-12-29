Украинцы стали меньше гордиться Майданами

Евромайдан / УНИАН

Украинцев, которые гордятся Евромайданом и Оранжевой революцией, к 2018 стало меньше по сравнению с предыдущими годами.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на результаты соцопроса Института социальной и политической психологии НАПНУ.

Число готовых гордиться Евромайданом, уменьшилось - с 36,4 процента до 28,4 процента. В случае с Оранжевой революцией 2004 года этот показатель упал с 13,2 процента до 10,9 процента.

Отмечается, что доля тех, кто считает главным предметом гордости спортивные достижения, выросла с 36,9 процента до 48 процентов.

Напомним, в конце сентября, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.