Епифаний объяснил, почему статус ПЦУ опустили до митрополии

Митрополит Епифаний / Reuters

Статус митрополии Православной церкви Украины является условием, через которое прошли все поместные православные церкви, заявил митрополит Епифаний.

"Почти ни одна из поместных церквей не получила сразу патриарший статус", - подчеркнул он в интервью Прямому.

Епифаний пояснил, что в будущем ПЦУ сможет получить статус патриархата после того, как пройдет этап становления и признания ее автокефалии другими поместными православными церквями. Вместе с тем он считает, что и сегодня автокефальный статус делает ПЦУ независимой, равной с другими поместными православными церквями, при этом она не будет ограничена в правах.

"Для этого статуса, возможно, сейчас не время. Но когда мы станем большой, сильной, единой церковью в Украине, это будет вопросом времени. Но сейчас мы должны пройти этап становления, признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквями", - добавил Епифаний.

Напомним, ранее в УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом.