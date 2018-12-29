Епифаний объяснил, почему статус ПЦУ опустили до митрополии

Почти ни одна из поместных церквей не получила сразу патриарший статус, подчеркнул глава ПЦУ.
Статус митрополии Православной церкви Украины является условием, через которое прошли все поместные православные церкви, заявил митрополит Епифаний.
"Почти ни одна из поместных церквей не получила сразу патриарший статус", - подчеркнул он в интервью Прямому.
Епифаний пояснил, что в будущем ПЦУ сможет получить статус патриархата после того, как пройдет этап становления и признания ее автокефалии другими поместными православными церквями. Вместе с тем он считает, что и сегодня автокефальный статус делает ПЦУ независимой, равной с другими поместными православными церквями, при этом она не будет ограничена в правах.
"Для этого статуса, возможно, сейчас не время. Но когда мы станем большой, сильной, единой церковью в Украине, это будет вопросом времени. Но сейчас мы должны пройти этап становления, признания нашего автокефального статуса другими поместными православными церквями", - добавил Епифаний.
Напомним, ранее в УПЦ МП рассказали о родственных связях Епифания с Филаретом.