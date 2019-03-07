Эксперт оценил перспективы Вакарчука в политике

7 марта 2019, 03:58

Лидеру Океану Ельзи стоит оставаться хорошим певцом, полагает аналитик.

Эксперт считает, что у Святослава Вакарчука нет перспектив в политике
У Святослава Вакарчука нет перспектив в политике, считает эксперт / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что у бывшего народного депутата, лидера рок-группы Океан Ельзи Святослава Вакарчука нет никаких перспектив в политике.

Артисту нужно оставаться хорошим певцом, петь хорошие песни и не заниматься политикой, потому что это точно не его, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, Вакарчук просто психологически не готов к политике, он не знает ответов на вопросы.

"У г-на Вакарчука нет никаких перспектив в политике, потому что он психологически к этому не готов. Если Зеленский (шоумен, кандидат в президенты Владимир Зеленский — Ред.) с горем пополам еще может разговаривать с людьми, то Вакарчук…", — отметил собеседник.

Аналитик добавил, что лично не видел встреч исполнителя с людьми. "Тусовки по посольствам, хождение про "грантоедским" программам, по каким-то дискуссиям и прочая комфортная чушь, вот и все", — заявил Загородний.

"Часто шучу, что г-н Вакарчук за всю свою интригу с президентством сказал своим избирателям единственную понятную фразу: "Я не иду в президенты". Все остальное требует дополнительного штата толкователей, которые всегда будут объяснять, что же хотел сказать г-н Вакарчук в данный период времени, что он имел в виду", — сказал собеседник.

Эксперт подчеркнул, что лидер ОЕ уже был в парламенте и ушел из него, когда понял, что это не для него. "Я считаю, что, когда он объявил о том, что не идет в президенты, это он во второй раз ушел из политики. Это никакая не "верная линия поведения". Он просто психологически не готов к политике", — утверждает Загородний.

"Он не знает ответов на вопросы. "За все хорошее и против всего плохого", идеи, которые ему за один год набили в Стэнфорде — это не то. Да и вообще, у меня есть подозрения, что его крупно "развели": он-то думает, что ездил учиться на начальника страны, а попал на ускоренный курс проповедников. Это — не политик...", — считает аналитик.

Собеседник сказал, что не советовал бы музыканту заниматься политикой. "Потому что, когда он выйдет общаться с реальными избирателями, после этих встреч будут истерики и крики. Думаю, даже хуже, чем у Зеленского", — отметил он.

"Не могу себе представить, как бы он общался с людьми в глубинке Полтавской области, Черниговской области, в Краматорске или Кривом Роге, то есть в серьезных регионах, где будут задавать массу вопросов о том, что он будет делать с войной, что он будет делать с Донбассом, как он будет разруливать эту ситуацию, как он планирует возвращать людей в страну", — поделился мнением эксперт.

Читайте также"Да кому ты нужен!": политолог объяснил, в чем по-идиотски просчитался Вакарчук"У него нет ответов на эти вопросы — есть лишь какие-то общие "грантоедские" фразы: "Мы что-то будем менять, правда, пока не известно, что и как. К тому же, все вы меня не любите. Более того, попросите меня прийти, чтобы я подумал". Это поведение не лидера, а подростка, барышни, которую о чем-то всегда нужно упрашивать: "Славик, пожалуйста, давай ты займешься делами", — заявил Загородний.

"Зато у него потом будет морально право сказать так: "Подождите, вы же меня сами уговаривали стать президентом, сами хотели, чтобы я пошел в политику. Тогда какие ко мне претензии?!". Это абсолютно прогнозируемая линия поведения", — считает эксперт.

Напомним, в 2017-м году Святослава Вакарчука пригласили в Центр демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэндфордском университете — частный университет в США.

В СМИ появилась информация, что музыканта готовят в президенты Украины. Сам исполнитель говорил, что власть его не интересует. Артист утверждал, что учится в Стэнфорде и изучает государствообразование, но "не для того, чтобы выучиться на президента, а для того, чтобы иметь возможность предметно задавать вопросы и выдвигать квалифицированные требования представителям власти".

В то же время лидер ОЕ говорил, что не может стоять в стороне от событий в Украине и назвал 10 нововведений, которые необходимы государству. В конце января Вакарчук объявил, что не будет принимать участие в выборах президента-2019.

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

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Святослав Вакарчук Владимир Зеленский политика Тарас Загородний
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