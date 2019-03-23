Трупный яд и антисанитария: в Запорожье вспыхнул скандал с жильем для ветерана АТО

23 марта 2019, 17:59

В комнате, выделенной ветерану АТО, несколько недель лежало тело умершего жильца.

АТО, ветеран, удостоверение
В Запорожье вспыхнул скандал с жильем для ветерана АТО / УНИАН

В Запорожье жилье, предоставленное ветерану АТО, оказалось непригодно для проживания.

Как сообщают местные СМИ, не так давно комнате произошла трагедия: там скончался предыдущий жилец, и тело несколько недель лежало в помещении.

В материале подчеркивается, что дезинфекция в жилье не проводилась, несмотря на то, что комната нуждается в очистке от следов трупного яда.

Сергей Доля сообщил, что в очереди на жилье стоял несколько лет. Но комната в общежитии, выделенная горсоветом, оказалась непригодной для проживания.

Мужчина пожаловался на не работающую канализацию, провалившийся пол и горы мусора, оставшиеся от предыдущего владельца. Только на вывоз мусора предстоит потратить больше тысячи гривен.

"Я остаюсь в этом жилье, потому что другого не будет возможности получить", — рассказал Доля. По его словам, через месяц ему снова предстоит заключить контракт с ВСУ и отправляться в район боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в бердянской колонии изнасиловали ветерана АТО.

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АТО Запорожье жилье
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