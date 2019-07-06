На Днепропетровщине поймали рецидивиста, изнасиловавшего и убившего 14-летнюю девочку

На Днепропетровщине рецидивист изнасиловал и убил 14-летнюю девочку/ Фейсбук В.Аброськина

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девочку.

"В Днепропетровской области оперативниками полиции вчера был задержан дважды ранее судимый, 1995 г.р., который указал место, где он изнасиловал и убил девочку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был и обнаружен труп ребенка", - сообщил в Facebook первый заместитель начальника Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его данным, девочку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше, а родители не сообщали об исчезновении ребенка, поскольку пьянствовали.

/ Фейсбук В.Аброськина

Напомним, суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток без права внесения залога Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Ивановском районе Одесской области.