Украине не "светит" стратегически значимая военная помощь от США

21 июля 2019, 19:14

До сих пор американская военная помощь Украине была и стратегически, и тактически несущественной, считает автор статьи.

Поставки летального вооружения из США будут способствовать российской эскалации / Twitter Александра Турчинова

Украина уже шестой год ведет войну с кремлевскими наемниками на Донбассе, и если в начале войны украинские Вооруженные силы были в крайне удручающем состоянии, то в течение последних нескольких лет с помощью военных советников США и НАТО Киев добился значительных успехов в решении этой проблемы. Украинская армия постепенно приобретает форму централизованной профессиональной боевой силы.

Однако модернизация военной техники все еще оставляет желать лучшего.  Конгресс США уже одобрил два пакета помощи Украине, и, как ожидается,  украинский президент Владимир Зеленский, запросит дополнительную военную помощь во время предстоящей встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом идет речь в статье The national interest Бойся, Россия: украинские военные становятся силой, с которой нужно считаться (Be Afraid, Russia: Ukraine's Military Is Becoming a Force to Reckoned With).

Издание  акцентирует на том, что до сих американская военная помощь Украине была и стратегически, и тактически несущественной. В частности, Украине поставляли разного рода личное снаряжение, например, очки ночного видения и т.д.

"Все они сами по себе являются важными инструментами, но их недостаточно, чтобы гарантировать украинским военным захват оккупированных сепаратистами районов Донбасса, не говоря уже о том, чтобы отразить гипотетическое российское военное вторжение к западу от Донбасса", - говорится в статье.

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что основная часть предыдущего пакета помощи США стоимостью в 250 миллионов долларов, в том числе и противотанковые ракеты Javelin, "в основном символичны".

"Нынешний же план Конгресса предоставить Украине портативные ракетные пусковые установки класса "земля-воздух" еще более символичны – у сепаратистов на Донбассе  нет  истребителей. А российские военно-воздушные силы не могут проводить военные операции над воздушным пространством Донбасса, чтобы не спровоцировать международный кризис, который увеличил бы шансы на прямое вмешательство Запада", - считает автор.

Если цель летальной помощи США - изменить баланс сил на Донбассе или подготовить Украину к единоличному сопротивлению полномасштабному российскому военному наступлению, то необходимы более решительные меры, считает он.  Однако, они будут только способствовать российской эскалации и, таким образом, отрицательно отразятся на безопасности Украины.

"Именно по этой причине Украина вряд ли получит стратегически значимую военную помощь, например, ракетную систему "Патриот", которую Киев пытался приобрести ранее в прошлом году", - резюмируется в статье.

Напомним, ранее Сенат США принял проект закона о Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м).

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Донбасс Конгресс США Владимир Зеленский Дональд Трамп война армия летальное вооружение
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