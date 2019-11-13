Во Львове вспыхнул скандал из-за съемок обнаженки во дворце Потоцких

За съемки откровенного ролика бренд платил по 3,2 тыс. гривен в час / Фото: Wiki-org

Во Львове в знаменитом историческом здании дворце Потоцких украинский бренд женского белья снял рекламу своей продукции, спровоцировав масштабный скандал.

Как сообщает Zaxid.net, модель в нижнем белье танцевала прямо на столе в бывшей столовой польских шляхтичей.

Когда ролик был обнародован в Сети, произошедшее вызвало возмущение городских властей. Критики уверяют, что ничего не имеют против танцев, но использовать раритетный стол для подобного действа запрещено.

Отмечается, что компания нарушила один из пунктов договора, заключенного с администрацией Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, которой принадлежит дворец. В документе было указано, что во время съемки запрещается использовать музейные экспонаты.

По словам генерального директора галереи Тараса Возняка, съемочный процесс проходил в присутствии смотрителя-мужчины.

"Когда модель переодевалась, он вынужден был выходить из зала. Очевидно, в какой-то из этих моментов она вылезла на стол", - заявил Возняк.

За аренду дворца Потоцких во время съемки пикантного ролика бренд платил по 3,2 тыс. гривен в час.

Рекламный тизер скандального видео появился на странице компании в Instagram.

Напомним, в центре Львова на площади Рынок поздно вечером футбольные болельщики из Украины, Франции и Германии устроили массовую драку. В побоище принимали участие около ста людей.