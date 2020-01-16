В Украине вступил в силу закон о реестре педофилов: что дальше

Реестр педофилов / en.eyeni.ru

Закон о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних в четверг, 16 января, вступил в силу. Отмечается, что документ официально обнародовали в парламентские газете Голос Украины еще 15 января.

Согласно закону, в базу Минюста внесут данные о лицах, которые были признаны педофилами в судебном порядке. При этом соответствующее положение о реестре ведомство должно разработать до 16 апреля. В свою очередь, генпрокурор за три месяца со дня запуска реестра должен внести сведения о всех педофилах.

Доступ к реестру будут иметь главы прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и уполномоченные лица Нацполиции и ГБР. Также органы власти и работодатели будут иметь возможность проверить наличие в реестре кандидатов на должности в учреждениях для детей.

Как ранее сообщал Главред, нардепы приняли во втором чтении и в целом законопроект № 0887 о создании реестра педофилов с ограниченным доступом.