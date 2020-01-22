"Х*й соси, шлюха": скандального нардепа обвинили в давлении и сексизме

Антон Яценко / УНИАН

Народного депутата Украины Антона Яценко, избранного по 200 округу в Черкасской области, обвинили в недостойном поведении.

В таким обращение выступили сотрудницы исполнительного комитета Уманского городского совета.

В частности, Яценко обвинили в распространении лживой информации о женщинах-сотрудниках городского совета, а также давлении по половому признаку.

При этом в видео размещены скриншоты от абонента Anton Yatsenko, в которых женщин оскорбляют и обвиняют в оказании интимных услуг руководству.

"Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200 избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов", - сказано в обращении.

В обращении подчеркивается, что угрозы и оскорбления со стороны Яценко осуществлялись с 2012 года.

Напомним, ранее Яценко обвинили в коррупционных действиях, при этом сам нардеп в оригинальной форме прокомментировал предложение пройти проверку на детекторе лжи.