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Нобелевский комитет "переселил" Ивана Франко в Россию

29 января 2020, 12:32

На сайте комитета страна проживания поэта указана как "Российская Федерация (теперь Украина)".

Кадр из фильма Иван Франко
Кадр из фильма Иван Франко / скриншот

На официальном сайте Нобелевского комитета украинский писатель и поэт Иван Франко неожиданно стал гражданином Российской Федерации.

Именно РФ обозначили как страну, которая была местом жительства номинанта на Нобелевскую премию по литературе в 1916 году. Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз.  Он отметил, что внимание к этому факту привлек пользователь Facebook Ruslan Muzzle, а проверить эту информацию можно на сайте Нобелевского комитета.

База данных Нобелевского комитета

"Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых - его преждевременная смерть. Однако Иван Франко никогда  не был гражданином ни Российской империи, ни тем более Российской Федерации (!!!). Всю свою жизнь он был подданным империи Габсбургов!", - добавил Тихолоз.

Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в довоенном Австро-Венгерском государстве (время его существования - 1867-1918 гг.), объяснил директор музея Франко во Львове.

По его словам, Иван Франко несколько раз бывал в Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе), а также поэт побывал под временной российской оккупацией в захваченном царскими войсками во время Первой мировой войны Львове (1914-1915 гг.).

"Однако никогда, повторяю - никогда! - страной проживания Ивана Франко не была Россия (ни в каких политических формах ее существования)", - добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA).

Пользователи Сети добавили, что подобная информация "висит" на сайте нобелевского комитета уже несколько лет. 

"Невероятная и ужасная ошибка закралась (надеемся, что ненамеренно) в документы Нобелевского комитета: на его официальном сайте Франко вдруг стал гражданином ... Российской Федерации!",  - отметила Марта Волошанская. 

Впрочем, другие пользователи сомневаются, что ошибка действительно была непреднамеренной. 

Напомним, Петер Хандке был удостоен Нобелевской премии по литературе 2019 с формулировкой "воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Аналогичную "нобелевку" за 2018 получила польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук.  

Позже Хандке выразил крайнее удивление фактом своего лауреатства. Дело в том, что ранее Хандке много раз и публично высказывался по поводу того, что Нобелевскую премию по литературе необходимо ликвидировать. Причем он прямо называл эту награду "лживой канонизацией" писателя.

литература Нобелевская премия нобелевские лауреаты Иван Франко
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