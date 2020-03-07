"Пищевой оргазм": в Сети всплыло новое неожиданное видео с Арахамией

Давид Арахамия / Скриншот

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия ранее рекламировал продукцию одной из кейтеринговых компаний.

В частности, на опубликованном в Сети архивном видео Арахамия дает восторженные характеристики компании во время IT-конференции в мае 2019 года.

Он подчеркнул, что долгое время "не слазит" с продукции этой компании и сообщил, что кроме салатов и бутербродов его привел в восторг торт Наполеон.

"Пищевой оргазм", - добавил Арахамия, отведав Наполеон.

Обратим внимание, что Арахамия на видео титрован как Давид Браун.

Напомним, ранее Арахамия стал звездой популярной в Украине телепередачи. Его заметили в одном из выпусков программы Битва Экстрасенсов на телеканале СТБ. Соответствующее видео опубликовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе. Согласно правилам испытания, девушке надо было найти миллионера среди нескольких мужчин в зале. Экстрасенс выбрала Арахамию, но его представили, как Давида Брауна.