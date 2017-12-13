"Наборщик расстрелян?". Сеть развеселила опечатка с латиницей в "паспортах ДНР"

Террористы группировки "ДНР" напечатали для жителей временно оккупированных территорий Донецкой области "паспорта" с ошибками – в слове "республика" в них вместо русской буквы "И" присутствует латинская буква "N".

Фотокопию страницы такого "документа" опубликовал журналист Денис Казанский на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Паспорта "ДНР" даже не смогли напечатать без ошибок. На 11 странице вместо буквы "И" в слове "республика" напечатана английская "N". Ору", — написал он.

Такой казус позабавил пользователей соцсетей.

"Это, наверное, новейший элемент защиты", - написал Леонид Семашко.

"Наборщик уже расстрелян?", - позволил себе иронию Алекс Кевлич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что людей, которые проживают на временно оккупированных жителями "ДНР" территориях, заставляют брать "паспорта республики".