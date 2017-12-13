В России просят запретить украинский фильм о медиках "Война ради мира"

Украинский документальный фильм "Война ради мира", рассказывающий о добровольцах-парамедиках, стал причиной скандала в России.

Министерство культуры РФ попросило генеральную прокуратуру не допустить показа картины на территории России.

"В ролике к указанному фильму имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны", — утверждает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Сюжет фильма — про медиков, про медицинские эвакуации, про людей, которые погибают и выживают, про судьбы людей, которые изменила война", — цитирует "Русская служба Би-би-си" режиссера фильма Евгения Титаренко. Режиссер подчеркнул, что кроме членов организационного комитета "Артдокфеста", фильма никто не видел, но "все осуждают".

Документальная картина рассказывает о добровольцах-парамедиках, которые работали во время военных действий на востоке Украины в 2014-2015 годах. Фильм должен был быть показан на кинофестивале "Артдокфест" в Москве, но был снят с показа.

"Спасать жизни людей — разве это экстремизм? Это вообще антивоенный фильм", — заявил Титаренко. Он добавил, что в его фильме нет никаких пропагандистских приемов наподобие начитки или закадровых комментариев автора — показана только съемка военных событий на Украине.

С 6 по 12 декабря в Москве проходил фестиваль документального кино "Артдокфест". Президент фестиваля режиссер-документалист Виталий Манский еще до начала показов рассказал, что ему поступали угрозы из-за фильма Евгения Титаренко "Война ради мира", и лента была снята с программы.

Также был отменен показ фильма о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве. Манский заявил, что требование убрать фильм поступило "с самого верха".

Напомним, ранее сообщалось, что украинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборов.