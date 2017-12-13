Резонансное ДТП в Харькове. Суд оставил на два месяца за решеткой водителя Volkswagen

Водитель Volkswagen Геннадий Дронов, являющийся участником ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, будет находиться под стражей еще два месяца, до 10 февраля 2018 года.

Такое решение сегодня, 13 декабря, после 23:00 принял Киевский районный суд Харькова, сообщает MediaPort.

В сообщении отмечается, что выйти на свободу из СИЗО под залог Дронов не имеет права.

Напомним, 13 декабря суд также оставил под стражей еще на два месяца другую участницу этой аварии Елену Зайцеву.