В Украине появился национальный лоукостер SkyUp: цены и подробности о полетах

Новая украинская авиакомпания SkyUp начнет выполнять свои первые чартерные рейсы уже с апреля 2018 года

Об этом стало известно во время пресс-конференции, посвященной появлению национальной авиакомпании, сообщает Интерфакс-Украина.

"В планах на первый год работы является выполнение международных чартерных перевозок до всех популярных курортов, а также открытие регулярных украинских и международных направлений", — отметили в компании.

Так, чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова, Одессы и других крупных городов Украины по 16 направлениям — Анталия, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тиват, Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте, Тирана, Римини, Бургас, Варна, Ларнака, Дубай.

Внутренние регулярные рейсы в первую очередь запустят из Киева, Харькова и Львова в Одессу.

Среди международного направления сейчас готовятся полеты в Барселону, Дубай и Ларнаку.

В SkyUp отметили, что стоимость полета будет формироваться по лоукост-модели без багажа и дополнительных услуг и будет зависеть от направления и времени приобретения билетов. Билет с Киева в Одессу будет стоить от 499 грн в одну сторону.

На сегодняшний день, флот авиакомпании составляет три самолета Boeing 737-800 NG (2001, 2002 и 2011 годов выпуска). В 2018 году компания планирует довести количество флота до четырех бортов, в 2019 — до 6, в 2020 — до 8, 2021— до 10, 2022 — до 12.

Ранее глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что 2018 год в Украине станет годом дешевых авиаперевозок после запуска национальной компании-лоукостера.