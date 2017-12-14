В Харькове к визиту Порошенко и Дуды вручную драили бордюры: видео

Накануне официальной встречи президента Украины Петра Порошенко и президента Польши Анджея Дуды в Харькове бордюры отмывали руками.

Соответствующий видеоролик на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пользователь Филипп Дикань.

"Президентов у нас встречают, как всегда. А что, вдруг увидят грязь на бордюре, обидятся и уедут!

#Президент Польши в Харькове", − написал он.

Напомним, ранее Анжей Дуда назвал проект "Северный поток 2" угрозой для Евросоюза.