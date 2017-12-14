Начинается свастика. В Киеве вандалы изрисовали еврейский символ

В Киеве неизвестные вандалы нанесли на монумент "Ханукальный светильник" рисунок нацистской свастики.

Соответствующую фотографию, в четверг, 14 декабря, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Установленный на Подоле "Ханукальный светильник" украсили праздничным рисунком", - написал он.

Памятник только недавно был установлен на Подоле, неподалеку от монумента Григорию Скороводе.

К слову, ханукальный светильник – известный иудейский символ духовной стойкости и победы святости над нечистой силой. Светильник традиционно зажигается в течение всех восьми суток празднования Хануки.

Напомним, ранее "Главред" сообщал об истории и традициях этого праздника.